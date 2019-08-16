У "Ростелекома" произошел сбой из-за массовой аварии

Проблему, с которой столкнулись жители нескольких регионов, обещают решить в субботу

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Абоненты ПАО "Ростелеком" в нескольких регионах РФ испытывают трудности с подключением к сети из-за массовой аварии, следует из сообщения госоператора в твиттере.

Какие именно регионы были затронуты, в сообщении не уточняется. Согласно данным Downdetector, на сбои в работе оператора жалуются пользователи портала из Иркутска, Читы, Владивостока, Хабаровска и других городов.

"Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении "Ростелекома"

Компания намерена решить проблему в субботу, 17 августа.

Ростелеком предоставляет доступ к интернету, телевидению, телефонии и мобильной связи.