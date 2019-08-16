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"Ростелеком" отчитался об устранении сбоя в работе сети

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сбой в работе сети ПАО "Ростелеком" устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там уточнили, что причиной перебоя стало проведение несогласованных строительно-монтажных работ подрядчиком энергосетевой компании, которые повредили магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).

На данный момент работа ВОЛС полностью восстановлена.

Из-за нештатной ситуации были зафиксированы сбои в предоставлении услуг на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Отмечалась перегрузка магистральных каналов связи в направлении Дальнего Востока.

В компании уточнили, что оператор связи имеет право взыскивать причиненные убытки в случае проведения подобных несогласованных работ.

Ростелеком

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