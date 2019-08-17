Число пострадавших с автобусом в Тульской области увеличилось до 12

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием междугороднего микроавтобуса в Тульской области увеличилось до 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве здравоохранении региона.

"В ДТП пострадали 12 человек. Госпитализированы 8 человек, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Ефремовской районной больнице находится четыре человека с травмами различной степени тяжести, в том числе ребенок. Трое пострадавших направлены в Щекинскую ЦРБ, одного человека доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина.

"Состояние всех пострадавших - стабильное. Четверо из них отпущены на амбулаторное лечение", - подчеркнул представитель Минздрава.

Как сообщалось, около 17:40 на 50-м км автодороги Лопатково - Ефремов в Тепло-Огаревском районе столкнулись микроавтобус "Volkswagen" , следовавший по маршруту "Тула - Липецк", и автомобиль "Киа".

В результате аварии погиб водитель легковой машины. В автобусе, по предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе 10-летняя девочка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Всего в автобусе находилось 18 пассажиров.

Предварительно сообщалось, что водитель "Киа" выехал на встречную полосу.