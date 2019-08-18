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Пилот погиб при жесткой посадке легкого самолета в Самарской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку и загорелся вблизи населенного пункта Подстепки Ставропольского района Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе управления МЧС по региону.

Собеседник агентства рассказал, что сообщение о происшествии поступило в 13:20 (12:20 по Москве). Самолетом управлял пилот 1970 года рождения, он погиб.

По его словам, пожар был ликвидирован в 13:42 (12:42 по московскому времени).

Самарская область Як-55 МЧС

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