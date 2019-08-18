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Возможной причиной падения Як-55 под Самарой назвали нарушение правил пилотирования

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Причиной падения одноместного легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области и гибели пилота, по предварительным данным, стало нарушение правил пилотирования, сообщили "Интерфаксу" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В РоссииПилот погиб при жесткой посадке легкого самолета в Самарской областиЧитать подробнее

Собеседник агентства уточнил, по имеющимся данным, самолет загорелся еще в воздухе.

Ранее в прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что Як-55 совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки. На земле пострадавших и разрушений в результате его падения нет, сказали в ведомстве.

Как сообщалось, в воскресенье днем в районе населенного пункта Подстепки в Ставропольском районе Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погибший пилот был его собственником.

Самарская область Як-55

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