Возможной причиной падения Як-55 под Самарой назвали нарушение правил пилотирования

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Причиной падения одноместного легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области и гибели пилота, по предварительным данным, стало нарушение правил пилотирования, сообщили "Интерфаксу" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства уточнил, по имеющимся данным, самолет загорелся еще в воздухе.

Ранее в прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что Як-55 совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки. На земле пострадавших и разрушений в результате его падения нет, сказали в ведомстве.

Как сообщалось, в воскресенье днем в районе населенного пункта Подстепки в Ставропольском районе Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погибший пилот был его собственником.