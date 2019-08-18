Совершивший массовое убийство подросток не состоял на учете у психиатра

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Подросток, убивший свою семью в селе Патрикеево в Ульяновской области, не состоял на учете у врачей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры региона в воскресенье.

"Семья была абсолютно благополучной, на учете не стояла. Предпосылок для совершения убийства не было", - отметил представитель надзорного ведомства.

При этом он сообщил, что подросток оставил предсмертную записку, содержание которой может свидетельствовать о психическом расстройстве. "Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета России, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростком в Ульяновской области пяти человек, в том числе двоих малолетних детей (п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным ведомства, около 11:00 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево были обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух четырехлетних детей. Погибшие являлись членами одной семьи, у них обнаружены рубленые раны. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека, являвшегося родственником погибших. Следствие считает, что подросток убил семью, а затем покончил с собой.

По факту убийства проверку также проводит прокуратура Ульяновской области. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в предсмертной записке подросток написал, что он "решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой". Мальчик был отличником, участником олимпиад.