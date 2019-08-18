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Автобус с китайскими туристами врезался в столб в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Туристический автобус врезался в мачту городского освещения на востоке Москвы.

Как рассказали "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка ГИБДД, авария произошла на пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов, на место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи.

Между тем информированный источник уточнил агентству, что автобус врезался в мачту городского освещения на шоссе Энтузиастов у дома 60, в нем находились граждане КНР.

Всего в автобусе было 32 человека.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель автобуса. Как отметил собеседник "Интерфакса", рассматриваются различные версии, в том числе о том, что водителю могло стать плохо за рулем.

Другой источник сообщил, что за медицинской помощью обращались 29 человек. По его словам, у всех пострадавших ушибы и ссадины, никто не был госпитализирован.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Москва Китай ГИБДД

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