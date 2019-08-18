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Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным

За машиной числятся 30 штрафов за нарушение ПДД

Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший туристов и въехавший в светофор в воскресенье, принадлежит частном лицу, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Как рассказали в центре, автобус въехал в его опору на Шоссе Энтузиастов в районе пересечения с 1-ой Владимирской улицей, погибших нет.

По данным на 13:15 воскресенья на месте аварии по-прежнему работают оперативные службы. В ЦОДД предупредили, что есть небольшие затруднения в сторону центра.

В твиттере транспортного комплекса Москвы уточняется, что в ДТП, по предварительной информации, виноват водитель автобуса - гражданин Молдавии 1972 года рождения.

Как говорится в сообщении в микроблоге "Московский транспорт", к врачу обратилось 18 человек. У автобуса 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения.

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Ранее сообщалось, что автобус с китайскими туристами врезался в мачту городского освещения у дома №60 по Шоссе Энтузиастов. ДТП произошло около 09:40.

За медицинской помощью сразу обратились практически все пассажиры автобуса, 29 человек. У всех пострадавших были обнаружены легкие травмы, в частности, ушибы и ссадины.

Из-за ДТП перекрывалось движение транспорта на Шоссе Энтузиастов по двум полосам из четырех.

Москва Китай ЦОДД

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