Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным

За машиной числятся 30 штрафов за нарушение ПДД

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший туристов и въехавший в светофор в воскресенье, принадлежит частном лицу, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Как рассказали в центре, автобус въехал в его опору на Шоссе Энтузиастов в районе пересечения с 1-ой Владимирской улицей, погибших нет.

По данным на 13:15 воскресенья на месте аварии по-прежнему работают оперативные службы. В ЦОДД предупредили, что есть небольшие затруднения в сторону центра.

В твиттере транспортного комплекса Москвы уточняется, что в ДТП, по предварительной информации, виноват водитель автобуса - гражданин Молдавии 1972 года рождения.

Как говорится в сообщении в микроблоге "Московский транспорт", к врачу обратилось 18 человек. У автобуса 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости и несоблюдение требований знаков дорожного движения.

ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9 — Московский транспорт (@DtRoad) 18 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что автобус с китайскими туристами врезался в мачту городского освещения у дома №60 по Шоссе Энтузиастов. ДТП произошло около 09:40.

За медицинской помощью сразу обратились практически все пассажиры автобуса, 29 человек. У всех пострадавших были обнаружены легкие травмы, в частности, ушибы и ссадины.

Из-за ДТП перекрывалось движение транспорта на Шоссе Энтузиастов по двум полосам из четырех.