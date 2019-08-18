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На фестивале Alfa Future People в Нижегородской области умер посетитель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Скончался один из посетителей фестиваля электронной музыки Alfa Future People, который проходит в эти выходные в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе мероприятия.

"В ночь с 17 на 18 августа в поселке Большое Козино, находящимся рядом с территорией проведения фестиваля, произошел трагический инцидент. Нам очень жаль, что погибшим оказался человек, ранее посетивший фестиваль", - сказал сотрудник пресс-службы.

Причины его смерти устанавливаются. По одной из версий, гость фестиваля мог скончаться от передозировки наркотиков. Если причина гибели человека подтвердится, "это будет первым случаем за шесть лет проведения фестиваля", отметил собеседник агентства. "Мы крайне негативно относимся к любым стимулирующим веществам и всегда принимаем максимальные меры по досмотру гостей фестиваля", - подчеркнул он.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Нижегородской области агентству сообщили, что информация о трагическом случае на фестивале уточняется.

Нижегородская область Alfa Future People

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