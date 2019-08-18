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"Ъ" рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Продукция из-за этого может подорожать на несколько процентов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

Издание напоминает, что в настоящее время производители должны утилизировать 5–35% реализованных продуктов или платить экосбор. За прошлый год таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей. За счет повышения нормативов Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет от экосбора до 136 млрд рублей в год.

Больше всего средств авторы инициативы планируют получить за счет экосбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей), стекла (14,4 млрд рублей), меньше всего - с производителей древесных изделий (0,9 млрд рублей).

В письме министерства отмечается, что повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%. По оценке гендиректора НАО "Евроэксперт" Екатерины Синогейкиной, цены могут вырасти на 1-2%. Также она предупреждает, что повышение нормативов по переработке до 100% может привести к скачку инфляции и "отбросить многие предприятия за грань окупаемости".

По данным "Коммерсанта", срок повышения нормативов пока не назван. При этом, согласно дорожной карте, правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.

Минприроды Алексей Гордеев

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