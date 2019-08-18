"Ъ" рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Продукция из-за этого может подорожать на несколько процентов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

Издание напоминает, что в настоящее время производители должны утилизировать 5–35% реализованных продуктов или платить экосбор. За прошлый год таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей. За счет повышения нормативов Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет от экосбора до 136 млрд рублей в год.

Больше всего средств авторы инициативы планируют получить за счет экосбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей), стекла (14,4 млрд рублей), меньше всего - с производителей древесных изделий (0,9 млрд рублей).

В письме министерства отмечается, что повышение нормативов может вызвать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%. По оценке гендиректора НАО "Евроэксперт" Екатерины Синогейкиной, цены могут вырасти на 1-2%. Также она предупреждает, что повышение нормативов по переработке до 100% может привести к скачку инфляции и "отбросить многие предприятия за грань окупаемости".

По данным "Коммерсанта", срок повышения нормативов пока не назван. При этом, согласно дорожной карте, правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.