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Центробанк в июле закупил около 9 тонн золота

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России в июле 2019 года закупил 0,3 млн тройских унций (около 9 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.

По состоянию на 1 августа объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 71,3 млн унций (2,218 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 июля этот показатель составлял 71 млн унций (2,208 тыс. тонн). За месяц ЦБ увеличил объем запасов золота на 0,4%.

Стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, увеличилась на 1,6%, до $101,923 млрд. Это 19,6% совокупного объема резервов РФ.

Всего за 7 месяцев 2019 года ЦБ РФ закупил 3,4 млн унций (106 тонн) золота. Объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 5%. Денежная оценка золота в резервах за счет роста цен на золото подскочила на 17,3%.

С 2014 года ЦБ РФ активно покупает золото, всего за 2014-2018 годы он закупил 34,6 млн унций (1,076 тыс. тонн), в том числе в 2018 году - 8,8 млн унций (274 тонны) золота.

ЦБ РФ

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