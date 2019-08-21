СПЧ обеспокоило хранение на открытых площадках в Ангарске радиоактивных продуктов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обеспокоен радиационной безопасностью на Ангарском электролизном химическом комбинате.

"Остается актуальной проблема обеспечения безопасности при длительном контейнерном хранении на открытых площадках Ангарского электролизного химического комбината обедненного гексафторида урана (далее - ОГФУ) - побочного продукта при обогащении урана", - говорится в рекомендациях совета по итогам выездного заседания в Иркутске.

В них отмечается, что "ОГФУ токсичен и радиоактивен, при определенных условиях он обладает летучестью, его хранение на открытых площадках Ангарского электролизного химического комбината представляет особую опасность в силу значительных объемов хранимого материала (с учетом общего объема в 1 млн тонн ОГФУ, складированного на четырех предприятиях ядерно-топливного цикла, объем ОГФУ на площадках Ангарского электролизного химического комбината может оцениваться в сотни тыс. тонн)".

По данным Совета, космические съемки за 28 октября 2018 года и 10 февраля 2019 года показывают, что контейнеры продолжают храниться на открытых площадках и меньше их не становится. В Ростехнадзоре считают, что емкости с ОГФУ хранятся на открытых площадках в условиях опасности разгерметизации - из-за коррозии контейнеров и риска падения самолетов, так как площадка химкомбината находится в нескольких десятках километров от аэропорта Иркутска.

В СПЧ отметили, что разгерметизация контейнеров с ОГФУ влечет за собой экологические риски, а также опасность радиационного загрязнения. Так, при контакте с влагой из воздуха обедненный гексафторид урана образует плавиковую кислоту (II класс опасности), пары которой при превышении ПДК сильно раздражают верхние дыхательные пути и слизистые, могут вызывать острые и хронические отравления, изменения в органах пищеварения и дыхания, сердечно-сосудистой системе, а также изменения в составе крови.

Имеющиеся в России мощности для перевода (реконверсии) ОГФУ в химически менее активное состояние (оксидную форму) пока не решили проблему, так как они не справляются с большими объемами ОГФУ.

Также совет обращает внимание и на другую радиационную проблему комбината, связанную с выводом из эксплуатации зданий двух производственных корпусов: не известен объем радиоактивных отходов, образовавшихся в процессе вывода зданий из эксплуатации, классы этих отходов, места складирования и планы по дальнейшему обращению с ними.

СПЧ рекомендовал МЧС России и администрации Ангарска опубликовать планы защиты населения в случае разгерметизации контейнеров, а "Росатомe", АО "ТВЭЛ" b Ростехнадзору - подготовить доклад об условиях хранения ОГФУ на промышленных предприятиях, составить обзор технологий реконверсии ОГФУ, а также разработать дорожную карту по скорейшему переводу ОГФУ в менее опасную форму.