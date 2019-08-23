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Таможня помешала ввезти в Россию из Китая разделочные доски с портретом Гитлера

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни из Иркутска и Красноярска не пустили в РФ партию разделочных кухонных досок с нацистской символикой. Их пытались привезти в Россию из Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Как отмечается, в ходе таможенного оформления и контроля было обнаружено 320 разделочных досок. На них, помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee", было нанесено изображение почтовой марки красного цвета, с предположительным портретом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Еще их украшал круглый штамп черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024".

Товар оформлялся по технологии удаленного выпуска на Иркутском таможенном посту (Центре электронного декларирования). Фактический контроль (досмотр товара) проводили красноярские таможенники, так как партия была ввезена на склады временного хранения в Красноярске.

Иркутская таможня отказала импортеру - красноярскому ООО - в выпуске товара на территорию РФ. Доски были арестованы.

Октябрьский районный суд Иркутска учел признание вины фирмой-импортером, а также отсутствие умысла на совершение правонарушения, и ограничился административным наказанием в виде конфискации товара. Все доски с нацистской символикой будут уничтожены.

Иркутск Красноярск

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