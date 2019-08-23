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Россельхознадзор отменил запрет на поставки арахиса из США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 26 августа отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса из США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности, а также карантинных фитосанитарных требований, сообщила служба.

Запрет на поставки американского арахиса Россельхознадзор ввел с 1 мая 2015 года. Решение было принято в связи с постоянными нарушениями, говорил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт: служба не раз обнаруживала превышение установленной регламентом Таможенного союза концентрации кадмия в партиях арахиса из США.

В апреле 2015 года, после обнаружения повышенного содержания кадмия в арахисе, ввезенном из США на кондитерскую фабрику "Рот Фронт", Россельхознадзор поручил территориальным управлениям проверять каждую партию этой продукции на содержание кадмия.

По данным Россельхознадзора, США в 2014 году ввезли в РФ около 19,5 тыс. тонн арахиса.

США Россельхознадзор

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