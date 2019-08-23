Самая большая в Европе мечеть открылась в Чечне

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В чеченском городе Шали в пятницу состоялось открытие самой большой мечети Европы, в которой одновременно могут молиться до 30 тысяч человек, а с учетом веранд - до 100 тысяч верующих.

На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы Чечни Рамзана Кадырова, однако на церемонии открытия он объявил, что мечети присвоено имя пророка Мухаммеда.

Крупнейшая в Европе мечеть открылась сегодня в чеченском городе Шали. Она получила название "Гордость мусульман" и будет носить имя пророка Мухаммеда. Мечеть из белоснежного мрамора сможет вместить более 30 тыс. человек внутри, а еще 70 тыс. на прилегающей территории. pic.twitter.com/gqQVzqarWa — Daily Storm (@DailyStormLive) August 23, 2019

В торжественной церемонии принимают участие полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. На открытие мечети приехали принцы, министры и высшие духовные лица из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других мусульманских стран.

В пятницу в Шали была также открыта школа по изучению Корана.