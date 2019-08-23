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Самая большая в Европе мечеть открылась в Чечне

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В чеченском городе Шали в пятницу состоялось открытие самой большой мечети Европы, в которой одновременно могут молиться до 30 тысяч человек, а с учетом веранд - до 100 тысяч верующих.

На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы Чечни Рамзана Кадырова, однако на церемонии открытия он объявил, что мечети присвоено имя пророка Мухаммеда.

В торжественной церемонии принимают участие полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. На открытие мечети приехали принцы, министры и высшие духовные лица из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других мусульманских стран.

В пятницу в Шали была также открыта школа по изучению Корана.

Чечня Шали

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