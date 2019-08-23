Самолет "Уральских авиалиний" с отказавшей гидравликой сел в Сочи

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Уральских авиалиний" совершил посадку в сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем.

Как сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник, самолет выполнял рейс из Тель-Авива в Сочи. Он благополучно приземлился в сочинском аэропорту после сообщения экипажа об отказе гидравлики шасси, уточнил источник.

При посадке никто не пострадал, на борту самолета находилось более 160 человек.

Ранее в этом месяце, 15 августа, в Подмосковье произошла аварийная посадка Airbus А321 "Уральских авиалиний", который должен был выполнить рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. Однако после взлета с подмосковного аэропорта "Жуковский" в двигатели самолета попали птицы. Летчики посадили лайнер в кукурузном поле. Экипаж и все пассажиры остались живы.