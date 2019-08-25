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В Чечне неизвестные разбили камнями окна в поезде Санкт-Петербург - Махачкала

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Три вагона поезда "Санкт-Петербург - Махачкала" оказались повреждены в пятницу после того, как неизвестные закидали его камнями в Чечне, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"23 августа на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт СКЖД неизвестные закидали камнями поезд №136 Санкт-Петербург - Махачкала. В результате были повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи", - сказал собеседник агентства в воскресенье.

По его словам, на график движения поездов произошедшее не повлияло.

Чечня

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