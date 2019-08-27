Роспотребнадзор к началу учебного года нашел в школах 27 тысяч нарушений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - К началу учебного года Роспотребнадзор проверил школы и вынес более 27 тысяч постановлений о нарушениях санитарного законодательства. Школам выписали штрафы на общую сумму около 200 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Школы проверялись с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, там проводили замеры уровней освещенности и проверяли качество питьевой воды.

Проверяющие выдали школам около 12 тысяч предписаний с требованиями благоустроить территории, провести плановые ремонты, закупить учебную мебель, холодильники для столовых.

В ведомстве также напомнили, что с 19 августа по 2 сентября в региональных управлениях Роспотребнадзора работает "горячая линия" для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.