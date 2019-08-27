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В большинстве авиаинцидентов в РФ оказались виноваты экипажи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Причиной большинства авиапроисшествий в России являются неправильные действия членов экипажей, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале "Эфир".

По его словам, число авиапроисшествий в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 17 до 13.

Однако, по словам Куренного, количество погибших при этом остается высоким.

Генпрокуратура РФ

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