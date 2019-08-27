Потребление рыбы россиянами оказалось на 5 кг меньше нормы

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как сообщил Савельев "Интерфаксу", методика расчета Росстата, в соответствии с которой потребление рыбы по итогам 2018 года оставило 21,7 кг, включает общий вес рыбы. "В действительности же в пищу не идут обрезь, плавники, чешуя, хвосты, головы и внутренности рыбы, что в совокупности составляет 25-30% от живого веса", - пояснил он.

Общий вылов в 2018 году, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, а также рыбы, произведенной в аквакультурных хозяйствах, составил 5 млн 109,8 тыс. тонн. Экспорт, по данным Росстата - 2 млн 236,5 тыс. тонн, импорт - 599 тыс. тонн. Таким образом, отметил Савельев, объем морепродукции, предназначенной для потребления, при сложившейся технологической структуре (средний выход продукции 72%) составил 3 934,5 тыс. тонн. "Нехитрые арифметические действия показывают, что среднедушевое потребление рыбы в России в 2018 году составило 15,6 кг", - сказал он.

Савельев также сообщил, что транспортировка тихоокеанских лососей в центральные регионы страны стала проблемой. При общем вылове на 21 августа 404,93 тыс. тонн в западные регионы России из Владивостока отправлено лишь 10,96 тыс. тонн лососевых. Средний уровень загрузки холодильных мощностей на Дальнем Востоке составляет 83,4%.