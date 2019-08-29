В Кабардино-Балкарии предотвратили теракты против госструктур

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в подготовке терактов на объектах правоохранительных органов и госструктур, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его данным, в лесу близ населенных пунктов Черная речка и Алтуд был найден тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами (СВУ) большой мощности. Правоохранительные органы выяснили, что к созданию СВУ и тайника причастен житель республики, ранее судимый за преступления террористической направленности.

Его задержали в городе Нарткала, и он признался, что готовил диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.