Россия вернула в Эквадор 25 тонн бананов с мухой - переносчиком холеры

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора вернули в Эквадор 25 тонн бананов, прибывших в морской порт Новороссийска с опасным насекомым - многоядной мухой-горбаткой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фрукты поступили в порт на этой неделе, при досмотре в партии были обнаружены живые мухи-горбатки. Там отметили, что это первый в этом году случай выявления карантинного для РФ объекта в бананах. В соответствии с законом, ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен, поэтому груз не приняли.

Муха-горбатка может поражать фрукты и овощи, муку, сою, сыр и вяленую рыбу. Она представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности , но и опасна для человека и животных, так как является переносчиком холеры.