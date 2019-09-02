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Медведева поразил 1-й класс "М" в школе в Татарстане

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, которую вели в строй в Татарстане, набрали 11 первых классов. Об этом главе правительства на селекторном совещанию по школьному строительству сообщил глава республики Рустам Минниханов. Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.

"То, что вы сказали - это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название - это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "Л" - это интересно", - сказал он и напомнил, что в советское время в классах могло быть 40 человек и больше.

Численность классов в школах должна быть оптимальной для учебного процесса, но и у класса должен быть "разумный размер", сказал Медведев.

После доклада Минниханова премьер спросил, какова средняя наполняемость первых классов в России. Участники совещания и губернаторы ответили - от 26 до 30 человек.

На совещании Медведев пообещал продолжить курс на строительство школ и детских садов ради развития образования и не снижать темпы.

Дмитрий Медведев Татарстан Рустам Минниханов

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