В Краснодаре открылась школа с 24 первым классами от "А" до "Ш"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рекордное количество первых классов - 24 сформировано в средней школе Краснодара по ул. им. Героя Аверкиева, 32.

Новая школа на 1550 мест в одну смену начала работу в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Всего в ней будет 100 классов, 24 из них - первые, от "А" до "Ш".

Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

На церемонии открытия школы выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Он отметил, что в краевом центре открылась еще одна школа с такой же вместимостью - в Московском микрорайоне на ул. им. Байбакова, там сформированы 19 первых классов.

Но он признал, что цель городской администрации - строить больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные" рекорды.