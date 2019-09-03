800-летнюю фальшивую византийскую монету нашли в Новгороде

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН (Москва) на раскопках в Великом Новгороде нашли две византийские монеты XII века, одна из которых оказалась фальшивой. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник, 3 сентября, в Новгородской экспедиции Института археологии.

"Находки были сделаны в культурном слое XII века на раскопе в Знаменском переулке в историческом центре города", - сказал собеседник.

Подлинная монета была отлита из серебра в Византии во времена императора Алексея I Великого Комнина, правившего на рубеже XI-XII веков. Подделка была изготовлена примерно в то же время из меди, покрытой серебром.

Ученые предполагают, что на новгородскую землю монеты попали через Крым, по знаменитому пути "из варяг в греки" (водному маршруту из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию).

2 сентября во время раскопок в Великом Новгороде сотрудника Института археологии нашли византийский крест XII века. Как сообщили "Интерфаксу" в новгородской экспедиции института, находка была сделана на улице Лукина в историческом центре города. По мнению специалистов, крест изготовили в Византии из бронзы. Как он попал на новгородскую землю и кем именно был там утерян, неизвестно.

В конце августа на раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили две византийские печати, одна из которых оказалась уникальной.