На Кубани следователя МВД задержали по делу о крупной взятке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о получении крупной взятки через посредника возбуждено в отношении врио начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник, 3 сентября.

По словам собеседника агентства, дело в отношении Арсена Нарудьяна и неустановленных должностных лиц по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудило главное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве. "Нарудьян задержан порядке ст. 91 УПК и допрошен в качестве подозреваемого", - добавил источник.

Также, по его словам, возбуждено уголовное дело в отношении некоего Дмитрия Клименко, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, которые привел источник, следственный отдел полиции по Центральному округу Краснодара с 2015 года расследует уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью.

"Подозреваемым по делу проходит некий гражданин Назаров, он находится в Москве под подпиской о невыезде", - рассказал собеседник агентства. В августе 2019 года один из подчиненных Нарудьяна встретился с Назаровым в столице и сказал ему, что дело в отношении него может быть прекращено, если тот свяжется с Клименко.

Последний, в свою очередь, убедил Назарова в необходимости передать ему как посреднику четыре миллиона рублей в качестве первой части взятки в восемь миллионов. Эту взятку в дальнейшем должны получить Нарудьян и другие сотрудники следственного отдела полиции Центрального округа Краснодара.

"При этом Нарудьян достоверно знал, что денежные средства должны быть получены в Москве и в дальнейшем переданы ему", - подчеркнул источник. В конце августа Клименко при встрече в московском ресторане получил от Назарова 2,8 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

В свою очередь адвокат Армен Восканян сообщил "Интерфаксу", что Нарудьяну может грозить до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. "Учитывая, что Нарудьян исполнял обязанности начальника крупного следственного отдела УМВД России по Краснодару, следует ожидать, что к ответственности будет привлечено руководство ГСУ МВД по Краснодарскому краю", - отметил юрист.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией по данному уголовному делу.