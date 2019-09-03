Пенсионера оштрафовали за попытку повесить мемориальную доску Никсону в Дегтярске

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Свердловской области Ревдинский городской суд оштрафовал пенсионера Петра Кикилыка за несогласованный митинг в Дегтярске, участники которого собирались установить мемориальную доску в память о посещении города тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном. Об этом сообщают "Ведомости-Урал" со ссылкой на материалы суда.

Кикилыка признали виновным в организации публичной акции без уведомления. Его защита 2 сентября подала апелляцию на это решение суда.

Пенсионера задержали 13 июля, когда он собирался закрепить на фасаде дома 31а по улице Калинина таблчику: "Это здание Дегтярского заводоуправления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года".

Табличку из мрамора на железной подкладке и с кованым изображением дубовых листьев и желудей сделали на деньги инициативной группы. Активисты сами придумали текст и перевели его на английский. Установку таблички они согласовали с нынешним собственником первого этажа здания бывшего заводоуправления - "Энергосбытом". Однако полиция не позволила собравшимся прикрепить доску и объявила их акцию незаконной.

Киркылык говорил журналистам, что он уведомлял об акции городскую администрацию и заксобрание, но в ответ получил юридически ничтожный ответ. Изданию Znak.com он рассказывал, что решил озаботиться увековечением памяти о пребывании Никсона в Дегтярске ради повышения инвестпривлекательности города и сохранения мира между Россией и США. Он уверен, что Никсон не просто приезжал в Дегтярск в 1959 году, а жил там в 20-е годы, будучи еще ребенком, потому его визит обязательно должен быть увековечен. Чиновники с этой позицией не согласны, так как документальных свидетельств жизни Никсона в СССР нет, отмечает Znak.com.