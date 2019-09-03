В Дагестане задержали двух криминальных авторитетов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России совместно с местными коллегами в Дагестане задержали двух криминальных авторитетов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня, 3 сентября, задержаны 60-летний уроженец города Махачкалы и 51-летний уроженец Гергебильского района. Полицейскими установлено, что они являются так называемыми криминальными авторитетами", - сказал собеседник агентства

По его словам, при обыске у задержанных обнаружено оружие, множество сим-карт и крупная сумма денег в иностранной валюте и рублях.

Следственное управление регионального СК в отношении подозреваемых возбудило уголовные дела по статье 210.1 (Занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ. Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, отметил представитель МВД.