Поиск

Госдума изучит публикации российских СМИ о разжигании протестов в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ намерена изучить публикации российских СМИ, связанные с разжиганием протестных акций в Москве, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

Протесты в Москве

"У нас был сегодня (на заседании комиссии - ИФ) еще третий вопрос, к нам обратились представители СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые они проводили по фактам вмешательства во внутренние дела страны, разжигание протестных акций", - сказал Пискарев в среду журналистам.

"Тема это не новая, многие СМИ проводили собственные расследования, есть материалы. Мы хотим изучить, проанализировать их, чтобы в итоге принимать меры по защите суверенитета", - добавил депутат.

"Одна из главных задач комиссии - выработка законодательных мер по защите суверенитета. Мы ничего особенного мы не хотим, мы хотим со всеми жить в дружбе и согласии, но при условии соблюдения суверенитета и уважения наших граждан", - сказал Пискарев.

Госдума Москва

Новости
Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Восточный экономический форум - 2019

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

Памфилова не увидела нарушений в "Умном голосовании" Навального

Посла США позвали на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела РФ

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Найдены тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25

Найдены тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25

Жительница Ульяновска получила 8,5 лет колонии за убийство "целительницы"

Восточный экономический форум - 2019

Российские врачи используют опыт рыб при лечении онкологии

Ямпольская ушла из газеты "Культура"

Восточный экономический форум - 2019

Роспотребнадзор заявил об отсутствии радиационных рисков для здоровья в Северодвинске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');