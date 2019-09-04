Госдума изучит публикации российских СМИ о разжигании протестов в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ намерена изучить публикации российских СМИ, связанные с разжиганием протестных акций в Москве, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

"У нас был сегодня (на заседании комиссии - ИФ) еще третий вопрос, к нам обратились представители СМИ с просьбой использовать итоги расследований, которые они проводили по фактам вмешательства во внутренние дела страны, разжигание протестных акций", - сказал Пискарев в среду журналистам.

"Тема это не новая, многие СМИ проводили собственные расследования, есть материалы. Мы хотим изучить, проанализировать их, чтобы в итоге принимать меры по защите суверенитета", - добавил депутат.

"Одна из главных задач комиссии - выработка законодательных мер по защите суверенитета. Мы ничего особенного мы не хотим, мы хотим со всеми жить в дружбе и согласии, но при условии соблюдения суверенитета и уважения наших граждан", - сказал Пискарев.