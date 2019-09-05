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Орешкин предложил провести в декабре заседание межправкомиссии РФ и Японии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Очередное заседание российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам может пройти в Москве в середине декабря.

"Если смотреть по срокам, в ноябре саммиты АТЭС и ВАС (Восточноазиатский саммит - ИФ), поэтому есть предложение провести 15-е заседание межправкомиссии 13 декабря в Москве", - сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе встречи с главой МИД Японии Таро Коно на полях Восточного экономического форума.

"Задача углубления экономического сотрудничества это одна из ключевых задач межправкомиссии", - отметил Орешкин.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ поставлена задача достичь показателя двустороннего товарооборота в размере $30 млрд к 2025 году, а также кратно увеличить взаимный турпоток до 400 тысяч человек в год к 2023 году.

"Если посмотреть на текущую статистику, динамика у нас не очень положительная. Это в том числе связано и с тем, что у нас значительная часть торговли связана с топливно-энергетическими товарами. Цены снижаются - снижаются и объемы торговли", - сказал Орешкин.

Поэтому, по его словам, важно как раз развитие той части экономических взаимоотношений, которые носят устойчивый, долгосрочный характер - "торговли, в том числе связанной с высокими технологиями".

"Но это, повторюсь еще раз, не только вопрос торговли, а в целом экономических взаимоотношений", - сказал российский министр.

Россия Япония ВЭФ-2019 Максим Орешкин

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