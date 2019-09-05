Авиабилеты по России и за рубеж резко подешевели в сентябре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость авиабилетов в сентябре снизилась на некоторых заграничных маршрутах на 30-43%, а на российские курорты - на 6-15%, сообщил "Интерфаксу" в четверг PR-директор сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис.

"В России дешевле всего посетить Анапу, куда билеты после летнего сезона подешевели на 15% и стали стоить почти 9 тыс. рублей. Кроме того, на 12% снизились цены на билеты в Крым. В сентябре их можно купить в среднем за 9 тысяч рублей. 6% получится сэкономить на перелете в Сочи и заплатить всего 9 тыс. 237 рублей за перелет туда-обратно", - сказал он.

Среди зарубежных направлений эксперты сервиса особо выделили болгарский Бургас, куда в этом месяце билеты доступны за 8 тыс. 267 рублей. Это на 43% дешевле, чем летом.

"Еще одно выгодное направление - хорватский курорт Пула. Туда билеты в сентябре стоят 9 тыс. 972 рубля, то есть на треть меньше, чем летом. На 30% подешевели авиабилеты в еще один болгарский город - Варну. Сейчас билеты можно найти за 9 тыс. 191 рубль", - добавил Дзенис.

Также стоит присмотреться к таким направлениям, как Мальта и Марсель, куда авиапутешествие выйдет на 20% дешевле, чем летом. Билеты на Мальту обойдутся в среднем в 15 тыс. 119 рублей, а в Марсель - в 11 тыс. 598 рублей.

От 10 до 15% получится сэкономить на поездке в Тиват, Ниццу и на Тенерифе. Билеты на перечисленные курорты стоят от 16 до 30 тыс. рублей за перелет в обе стороны.