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В аппарате правительства РФ назвали бредом заявления о новой пенсионной реформе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В аппарате правительства РФ опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявившего, что, по его информации, в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы.

"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак", - сказал источник "Интерфакса" в аппарате правительства.

В пятницу "Независимая газета" со ссылкой на Рашкина опубликовала информацию о том, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. "Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет", - пишет издание.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Затем по инициативе президента РФ Владимира Путина проект реформы был смягчен. В частности, для женщин решено было повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет вместо 63-х. Реформу пенсионной системы, которую Госдума окончательно одобрила 27 сентября 2018 года, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Валерий Рашкин КПРФ Госдума

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