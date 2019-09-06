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Семь человек попали в больницу в Башкирии с отравлением грибным пирогом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек - трое детей и четверо взрослых - отравились грибами в Дуванском районе Башкирии.

Их доставили в Месягутовскую центральную районную больницу - в терапевтическое, детское и инфекционное отделения. Медики диагностировали отравление грибами, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в пятницу.

В настоящее время все семеро находятся в стабильном состоянии.

В свою очередь, сотрудник администрации Дуванского района уточнил, что члены двух семей и их знакомые отравились грибным пирогом. По его словам, жительница села собрала грибы в лесу и, видимо, невнимательно их перебрала. Затем приготовила пироги, накормила свою семью, родственников и друзей.

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