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Японская авиакомпания начнет полеты из Токио во Владивосток весной 2020

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) весной 2020 года начнет выполнять прямые регулярные полеты из Токио во Владивосток, ранее японские авиаперевозчики на этом направлении не присутствовали.

Возможности увеличения туристического потока в Приморский край из Японии на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудили глава региона Олег Кожемяко и председатель совета директоров, представительный директор Japan Airlines Ёсихару Уэки.

В рамках летнего расписания международного аэропорта Владивосток JAL будет выполнять ежедневные полеты в Токио на Boeing-737-800 вместимостью около 150 человек.

В сообщении АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ) говорится, что JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800.

В настоящее время рейсы на направлении Владивосток-Токио осуществляют российские авиакомпании S7 и "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот").

Ранее японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) объявила о начале полетов по маршруту Токио - Владивосток, начиная с 2020 года.

Japan Airlines была основана в 1951 году, входит в альянс Oneworld, базируется в токийских аэропортах "Нарита" и "Ханэда".

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В I полугодии 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 1,35 млн пассажиров, что на 22% превысило показатель аналогичного периода 2018 года.

Япония Токио Владивосток JAL

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