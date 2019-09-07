Что произошло за день: суббота, 7 сентября

Долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной, очередное задержание корабля в Ормузском проливе, освобождение Яшина после пятого ареста

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина завершили обмен заключенными в формате "35 на 35". В субботу самолеты с людьми из обменного списка одновременно вылетели из аэропортов "Внуково" и "Борисполь". На Украину вернулись, в частности, арестованные после керченского инцидента моряки, режиссер Олег Сенцов, а также Станислав Клых и Николай Карпюк, осужденные в России за участие в боевых действиях в Чечне. Среди выданных России - журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

- Объявлено о третьем этапе сокращения Ираном обязательств по СВПД. В частности, страна отказывается от ограничений в ядерных исследованиях, а также начинает запуск 40 центрифуг типа IR-4 и IR-6. В Иране заявили о готовности довести уровень обогащения урана до 20% и выше.

- Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. По данным информированного источника, мигранта нашли в шалаше в лесу. Он бездомный и безработный, а к главе ЦИК якобы вломился, чтобы поискать еду.

- Илья Яшин вышел на свободу после пятого административного ареста. Ранее оппозиционера неоднократно задерживали на выходе из спецприемника и сразу доставляли в суд в связи с прошедшими в Москве несанкционированными акциями протеста.

- Иран задержал иностранное судно в Ормузском проливе. Береговая охрана заподозрила экипаж в контрабанде топлива. На борту находились 12 филиппинцев.