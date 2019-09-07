Иран задержал иностранный корабль в Ормузском проливе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Береговая охрана Ирана задержала иностранное судно с 12 филиппинцами на борту в районе Ормузского пролива, сообщает Associated Press в субботу со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Сообщается, что причиной задержания стала попытка экипажа контрабандой провести 280 тысяч литров топлива.

Associated Press отмечает, что Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, пока не прокомментировал ситуацию.

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