Врио главы Астраханской области Бабушкин вышел в лидеры на выборах губернатора

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Астраханской области, самовыдвиженец Игорь Бабушкин лидирует на выборах главы региона по итогам подсчета 0,17% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).

У Бабушкина пока 60,91% голосов. За ним следуют кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков (16,36%), Николай Арефьев от КПРФ (10,75%) И Сергей Сычев от Партии пенсионеров (6,97%).

Далее идут Владимир Рублев от ЛДПР (8,23%) и справоросс Сергей Полещук (2,67%).