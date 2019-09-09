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"Единая Россия" победила на выборах в госсобрание Алтая с 34% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В республике Алтай на выборах в Эл-Курултай (республиканский парламент - ИФ) "Единая Россия" сохранила лидерство после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из информационного центра Центризбиркома (ЦИК).

По данным ЦИК, "Единая Россия" набирает 34% голосов. КПРФ получает 29,50% голосов, ЛДПР - 12,03%, партия "Родина" - 5,38%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 3,77%, КПСС - 2,68%, "Справедливая Россия" - 5,31%, "Патриоты России" - 2,10% и "Яблоко" - 0,89%.

За мандаты депутатов госсобрания республики на 30 одномандатных округах боролись более 180 кандидатов. Еще 11 мандатов будут распределены между партиями, преодолевшими 5%-ый барьер по единому округу.

По данным на 18:00 местного времени (15:00 мск) в выборах приняли участие 44,21% избирателей, или 71 675 человек.

Также на Алтае в Единый день голосования выбирали главу региона. После обработки 100% протоколов врио главы республики, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин набрал 58,82% голосов.

"Интерфаксу" в республиканском избиркоме заявили, что Эл-Курултай утвердит дату инаугурации Хорохордина на депутатской сессии, которая еще не назначена. Тогда же будут официально объявлены результаты выборов.

Алтай Единая Россия

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