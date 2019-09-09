В Грозном полицейские застрелили водителя, открывшего по ним огонь

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским в Грозном и был убит ответным огнем.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Чеченской республике, в 8:30 утра на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники ГИБДД остановили автомашину Ford. За рулем находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев 2001 г.р. Водитель машины несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции.

Полицейские открыли ответный огонь, Усман Азиев скончался от полученных ран.