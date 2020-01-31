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В Белоруссии предложили смягчить ответственность за распространение порно

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии предложил смягчить наказание за распространение порнографических материалов - за впервые совершенное в течение года такое правонарушение привлекать не к уголовной, а к административной ответственности.

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По итогам прошедшей коллегии СК Белоруссии сообщил, что в разработанные в 2019 году законопроекты в целях оптимизации уголовного процесса и соответствия мировым тенденциям гуманизации включены некоторые инициативы ведомства.

Сейчас в Белоруссии за распространение порнографии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде общественных работ, штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или арест.

В Белоруссии ранее неоднократно возбуждались уголовные дела по статье о распространении порнографии за "лайки" и "репосты" соответствующего контента.

Белоруссия Александр Лукашенко

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