Пожар в промзоне под Нижним Новгородом локализован

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения локализовали крупное возгорание в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Локализация в 22:10 (время московское - ИФ) на площади 5 тыс. кв. метров", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе Нижегородской области в 1 км северо-западнее поселка Дружный во вторник вечером возникло крупное возгорание на складе горюче-смазочных материалов. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 5 тыс. кв. метров. Сигнал о возгорании поступил в 18:20 вторника. По данным пресс-службы ГУ МЧС, горят пять строений, бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Возгорание видно из различных районов Нижнего Новгорода: очевидцы в соцсетях делятся фотографиями клубов дыма, поднимающихся ввысь с места происшествия. Так, дым виден в микрорайоне Щербинки и в противоположной части города - микрорайоне Мещерское озеро. Очевидцы в соцсетях также сообщают, что внутри горящего помещения "взрываются бочки, слышны хлопки".

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщали "Интерфаксу", что в промышленной зоне в Нижегородской области горят металлический и кирпичный склады.