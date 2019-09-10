Поиск

Пожар в промзоне под Нижним Новгородом локализован

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения локализовали крупное возгорание в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Локализация в 22:10 (время московское - ИФ) на площади 5 тыс. кв. метров", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе Нижегородской области в 1 км северо-западнее поселка Дружный во вторник вечером возникло крупное возгорание на складе горюче-смазочных материалов. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 5 тыс. кв. метров. Сигнал о возгорании поступил в 18:20 вторника. По данным пресс-службы ГУ МЧС, горят пять строений, бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

В РоссииДва человека пострадали от пожара на складе ГСМ под Нижним НовгородомЧитать подробнее

Возгорание видно из различных районов Нижнего Новгорода: очевидцы в соцсетях делятся фотографиями клубов дыма, поднимающихся ввысь с места происшествия. Так, дым виден в микрорайоне Щербинки и в противоположной части города - микрорайоне Мещерское озеро. Очевидцы в соцсетях также сообщают, что внутри горящего помещения "взрываются бочки, слышны хлопки".

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщали "Интерфаксу", что в промышленной зоне в Нижегородской области горят металлический и кирпичный склады.

Нижний Новгород

Новости

"Яблоко" обратилось к Памфиловой из-за нарушений на выборах в Петербурге

Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре

В антисанитарных камерах "Бутырки" и "Матросской тишины" обнаружили арестантов

Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Суд заочно арестовал второго брата Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Братьев Ананьевых обвинили в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн

Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');