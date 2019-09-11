Пожарные ликвидировали открытое горение на складе ГСМ под Нижним Новгородом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 00:07 (время московское - ИФ) - ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства, добавив, что сейчас "будет долгий процесс разбора завалов и проливки конструкций".

Ранее сообщалось, что на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе Нижегородской области в 1 км северо-западнее поселка Дружный во вторник вечером возникло крупное возгорание на складе горюче-смазочных материалов. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 5 тыс. кв. метров. Сигнал о возгорании поступил в 18:20 во вторник. По данным пресс-службы ГУ МЧС, горят пять строений, бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля.

Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Возгорание видно из различных районов Нижнего Новгорода: очевидцы в соцсетях делятся фотографиями клубов дыма, поднимающихся ввысь с места происшествия. Так, дым виден в микрорайоне Щербинки и в противоположной части города - микрорайоне Мещерское озеро. Очевидцы в соцсетях также сообщают, что внутри горящего помещения "взрываются бочки, слышны хлопки".

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщали "Интерфаксу", что в промышленной зоне в Нижегородской области горят металлический и кирпичный склады.