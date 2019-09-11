Госдума рассмотрит законопроект, который позволит силовикам сбивать дроны

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Госдума 11 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволит силовикам сбивать дроны над аэропортами и при проведении массовых мероприятий, сообщает в среду газета "Известия".

В пояснительной записке говорится об отсутствии норм, которыми силовики могли бы руководствоваться, чтобы пресечь незаконное использование беспилотников, что влечет за собой гражданские иски о возмещении ущерба. Более того, из пояснительной записки следует, что беспилотные летательные аппараты угрожают безопасности людей, так как их могут использовать для атак в местах массового скопления людей и критически важных объектах, распыления отравляющих веществ, распространения наркотиков и контрабанды.

В ФСБ, ФСО, Росгвардии и Минтрансе не ответили на запрос "Известий", а в МВД отказались комментировать федеральное законодательство.

Контроль за дронами ужесточается: в июле увеличили штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства до 20 тыс. рублей для физлиц, до 250 тыс. рублей для юрлиц. А с 27 сентября владельцы беспилотников от 250 г обязаны ставить их на учет в Росавиациию