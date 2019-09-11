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Москалькова рассказала о наиболее частых вопросах граждан к омбудсменам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Граждане России чаще всего обращаются в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ по вопросам доступности и качества медпомощи, реализации пенсионной реформы, отказам в возбуждении уголовных дел, экологии.

"Большее количество обращений связано с социальными проблемами. Людей беспокоит доступности и качество медпомощи, реализация пенсионной реформы. Очень беспокоит людей уголовно-процессуальная сфера", - сообщила в среду во Владивостоке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе своего выступления на конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".

Москалькова отметила, что обращения в уголовно-процессуальной сфере связано с отказами в возбуждении уголовных дел.

"Я обращаюсь к тем, кто работает в органах следствия и дознания - огромное количество обращений, которые увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом потерпевшего в возбуждении уголовного дела, а значит доступа к правосудию", - отметила она.

По словам Москальковой, большое количество обращений связано с экологией.

Она отметила, что на Дальнем Востоке, как и в России в целом, обращения связаны с социальными проблемами. Особо жителей региона волнуют вопросы экологии.

Татьяна Москалькова Россия

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