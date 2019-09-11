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Медведев предложил повысить качество потребительской корзины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен быть скорректирован: надо переходить от минимального к базовому набору, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас этот набор должен быть, наверно, постепенно скорректирован. У нас есть минимальный набор, но правильнее переходить именно к базовому набору, который является основой для нормального рациона современного человека, у которого есть определенный образ жизни", - сказал Медведев во время программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Именно такую модель нам и нужно создать. Не скрою, конечно, что это стоит денег, потому что базовый набор должен быть лучше, чем минимальный - это само собой разумеется. Здесь нельзя подменять понятия. Но мы сейчас посчитаем все это, и если мы к этому будем готовы, то, наверно, нужно будет переходить именно к такой модели и применять ее в различных регионах", - пояснил он.

При этом он отметил, что у каждого региона есть своя специфика, и люди в разных регионах едят по-разному, "есть свои питательные привычки и свои традиции".

"Но базовый набор на то и базовый, чтобы он соблюдался в масштабах страны. Это не средняя, как говорится, температура по больнице, это средний набор, который вроде должен быть, а, на самом деле, его нет - он должен быть обеспечен именно деньгами. Поэтому основная проблема - посчитать сейчас, на что мы готовы", - рассказал Медведев.

По его словам, сейчас очевидно, что набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен меняться и уже меняется.

"Если мы вспомним, как этот самый набор понимался лет 40-50 назад, то мы будем удивлены. Это довольно-таки печальное, кислое зрелище", - добавил Медведев.

В настоящее время состав потребительской корзины установлен федеральным законом "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" от 3 декабря 2012 года. Срок его действия истекает 31 декабря 202 года.

Дмитрий Медведев

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