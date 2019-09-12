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Ведущий Павел Лобков покинет "Дождь" ради телепроекта о науке

Ведущий Павел Лобков покинет "Дождь" ради телепроекта о науке
Журналист Павел Лобков
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий Павел Лобков покидает телеканал "Дождь" с конца сентября, чтобы делать авторский телевизионный проект о науке.

"Павел Лобков правда уходит с телеканала "Дождь" с конца сентября. После многочисленных перерождений программа "Бремя новостей" закрыта. Паша еще не раз появится в новостном вечернем выпуске, не переключайтесь!" - сообщила главный редактор "Дождя" Александра Перепелова в своем фейсбуке в четверг.

Команда "Бремени новостей" будет работать над новым проектом, добавила она.

Источник в окружении Лобкова сообщил "Интерфаксу", что телеведущий может перейти на канал "Пятница", где будет вести передачу о ботанике.

В свою очередь Лобков подтвердил "Интерфаксу", что уходит с "Дождя", чтобы делать новые проекты, посвященные науке, но отказался сообщить, на каком канале. "Я очень суеверный человек и просто, честно, боюсь (сглазить). Пока я первое дело не сделаю - не скажу. Вы знаете, я сам себя боюсь, потому что так редко меняю работу, как какой-нибудь японский служащий, на НТВ с 1993 года - больше 15 лет с перерывом для работы на "Пятом канале". Честно говоря, в таком треморе несколько", - сказал Лобков.

По его словам, уход с телеканала связан только с тем, что новая работа станет возможностью вернуться к жанру репортажа. "Причина одна: понимаете, хочется несколько растрястись, тряхнуть стариной. Это, скорее, будут репортажные проекты, связанные с наукой в широком смысле слова. Никакой политики тут нет, все по обоюдному согласию, по любви, без всяких скандалов. Могу сказать только все очень хорошее и ничего очень плохого", - сказал журналист.

На телеканале "Дождь" Лобков работает с февраля 2012 года. Являлся ведущим программ "Чай со слоном" (2013), "Кофе-брейк" (2013-2014), "Лобков" (2013-2015), "Ездим дома" в паре с писателем и журналистом Сашей Филипенко в 2015 году. В настоящее время является одним из ведущих итоговых новостей, программы "Hard Day's Night" и еженедельной программы "Бремя новостей".

Павел Лобков Дождь

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