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Первый снег выпал в Иркутской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Метеорологи зафиксировали первый снег в Иркутской области, он выпал ранним утром в пятницу на территории трех северных районов, в том числе в городах Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.

"Холодные воздушные массы зашли в регион с севера Красноярского края. Сегодня в утренние часы снег, мокрый снег отмечался в Чунском, Усть-Илимском, Нижнеилимском районах. Высота снежного покрова местами составила 0,5 см", - сообщили "Интерфаксу" в федеральном государственном учреждении "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В настоящее время, по данным синоптиков, снег прекратился. Однако ночью он продолжится на севере региона.

В свою очередь главное управления МЧС по Иркутской области распространило предупреждение, что в субботу, 14 сентября, ожидается усиление северо-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с, в северных районах - до 23 м/с. Ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега.

Кроме того, в ночь на субботу и воскресенье, 15 сентября, ожидаются заморозки до минус 6 градусов.

Иркутская область

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