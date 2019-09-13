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Кабмин предложил ввести налоговые льготы для пострадавших от стихийных бедствий

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов, полученных россиянами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Об этом сообщил сайт кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом доходов в денежной и натуральной форме, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате терактов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц независимо от источника выплаты. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте.

Принятие законопроекта поможет обеспечить пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий граждан съемным жильем, поясняют авторы документа.

Госдума НДФЛ

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