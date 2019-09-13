Кремль заинтересовало предложение Грефа о сокращении числа полицейских

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, заслуживает внимания.

"Греф высказывает много экспертных идей, он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Песков добавил, что "сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет (по поводу идеи Грефа - ИФ)".

Ранее в пятницу в ходе выступления на Московском финансовом форуме глава Сбербанка предложил повысить зарплаты полицейским в несколько раз, но при этом сократить их численность.

"Когда я говорю про новые технологии - мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить", - предложил Греф.