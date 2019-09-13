Поиск

На узнавшего гостайну сотрудника башкирской прокуратуры завели уголовное дело

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии стал фигурантом уголовного дела о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) в пятницу.

В отношении 55-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"В марте 2017 года к подозреваемому обратился знакомый с просьбой обеспечить прослушивание телефонных переговоров его бывшей супруги", - говорится в сообщении. Сотрудник прокуратуры согласился и потребовал от заместителя начальника одного из подразделений МВД республики организовать прослушивание телефона женщины.

Полицейский, будучи зависимым по службе от подозреваемого, выполнил требование. Полученные в ходе прослушки данные он передал работнику прокуратуры, а тот, в свою очередь, - своему знакомому. Однако среди этих данные оказались сведения, составляющие гостайну, отметили в СКР.

Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ совместно раскрыли преступление. В Следственном комитете не уточняют, где работала женщина и какого рода сведениями она обладала.

Башкирия СКР ФСБ

Новости

Авиавласти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Авиавласти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

На бывшего замглавы ГУ МВД Петербурга завели дело из-за подделки больничного

Кремль потребует заключения письменных договоренностей на "нормандском саммите"

Компания-владелец mailbox.org заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором

В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы

Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы

Песков не заметил расстройства Путина в связи с результатами "Умного голосования"

В "Справедливой России" назвали проплаченными сообщения о "пропавшем" кандидате

В Кремле сочли возможным новый обмен заключенными с Украиной

Глава "Роснано" предложил альтернативу реформе правоохранительной системы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');